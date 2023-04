Joel Embiid, le grand flou avant de défier les Celtics…

Les Boston Celtics sont officiellement qualifiés pour le deuxième tour des Playoffs. En dominant les Atlanta Hawks (4-2), la franchise du Massachussetts a validé son billet pour défier les Philadelphia Sixers. Mais quelle version des 76ers ? Avec ou sans Joel Embiid ?

Lors du tour précédent, Philadelphie a terminé son sweep face aux Brooklyn Nets (4-0) sans l'intérieur, touché au genou. De cette manière, le Camerounais a pu bénéficier d'un temps supplémentaire pour récupérer.

Mais à l'approche du Game 1 contre les Celtics lundi, il existe toujours un grand flou sur le cas Embiid.

"Je vais me contenter d'attendre. Les docteurs vont m'appeler plus tard et nous verrons sa situation. En tout cas, si nous avions joué samedi, je ne sais pas si son retour était vraiment réaliste. Donc c'était une bonne chose (de voir la série des Celtics durer, ndlr", a simplement confié le coach Doc Rivers.