L’excellent trashtalk du public des Nuggets envers Joel Embiid

Il y aurait pu avoir un affrontement direct entre les deux principaux candidats pour le MVP la nuit dernière. Mais Joel Embiid, touché au mollet, a été laissé au repos par les Philadelphia Sixers, finalement battus par les Denver Nuggets (111-116). Nikola Jokic a profité de l'absence de son vis-à-vis pour compiler 25 points, 17 rebonds et 12 passes. Le public du Colorado n'a en revanche pas raté la superstar adverse, bien que forfait. En effet, de nombreux flyers "missing person" avec la tronche d'Embiid ont été distribués dans la salle. Très bon.

These are posted all around Ball Arena tonight. pic.twitter.com/uFOaRFUJzc

— Harrison Wind (@HarrisonWind) March 28, 2023