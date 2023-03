La course au titre de MVP 2023 est tellement serrée et incertaine que chaque micro-événement semble capable de faire infléchir le choix des votants. La nuit dernière, quelques heures après des déclarations assez tranchantes sur le biais dont il serait victime par rapport à Nikola Jokic, Joel Embiid avait l'occasion de marquer les esprits pour de bon. Au menu : les Denver Nuggets et son rival serbe.

Sauf que quelques heures avant le coup d'envoi, on apprenait que le pivot des Sixers ne participerait pas au match. En cause, une douleur au mollet ressentie lors de l'entraînement matinal. On peut comprendre que le staff de Philadelphie prenne des précautions. Joel Embiid a l'habitude et la malchance de fréquemment disputer des campagnes de playoffs avec des blessures. Mais aux yeux du public et des gens intéressés par la question du MVP, cette absence n'est pas anodine. D'autant que dans le même temps, Jokic s'est fendu d'un 29e triple-double, de la victoire et de l'entrée dans le club fermé des joueurs avec plus de 10 matches à au moins 20 points, 15 rebonds et 10 passes sur une saison, en compagnie de Wilt Chamberlain et Oscar Robertson.

Quel sera l'effet de ce désistement sur les intentions de vote ? On ne vous aurait pas forcément relayé l'avis du clivant - euphémisme - Kendrick Perkins sur le sujet en temps normal et après ses provocations des dernières semaines, mais il s'avère que "Perk" a un vote cette année en tant que membre des médias. Lui que l'on savait enclin à choisir Embiid a peut-être changé d'avis...

"Joel Embiid a esquivé ce moment chaud. On sait à quel point le titre de MVP lui tient à coeur, il l'a déjà dit. Il a mis une fessée à Jokic lors de leur dernier match, mais il ne peut pas déclarer forfait sur celui-là. J'aurais préféré qu'il zappe le match contre Phoenix. J'ai un vote pour le MVP et je peux vous dire que quand l'heure viendra, je me rappellerai de ce moment. Jokic s'est pointé à Philly, Giannis s'est pointé à Denver, Joel devait se pointer ce soir. A mes yeux, il esquive", a expliqué l'ancien pivot sur ESPN.

Fidèle à lui-même, Nikola Jokic a adressé des louanges à Joel Embiid plutôt que de rentrer dans le jeu des comparaisons ou de la course au MVP.

"Joel est un super joueur. Je pense qu'on se souviendra de lui comme de l'un des joueurs les plus dominants de la ligue. Ce mec est une bête et il est extrêmement talentueux. Il est capable d'impacter le jeu de bien des manières : post-up, face-up, à 3 points... Et il défend vraiment bien. Dans certaines situations, il peut même défendre du poste 1 au poste 5. C'est vraiment un très bon joueur", a répondu Jokic lorsqu'il a été interrogé sur ce rendez-vous manqué.

Samedi, Jokic et ses Nuggets ont pris le dessus sur l'équipe d'un autre candidat au MVP, Giannis Antetokounmpo, avec 31 points, 11 rebonds et 6 passes pour le double MVP, qui a en plus mis en difficulté Brook Lopez, qui sera au minimum sur le podium du Defensive Player of the Year. Dans l'esprit des gens, la dynamique est peut-être bien en train de repartir en faveur du "Joker".

Doc Rivers, lui ne comprend pas la teneur du débat et les passions qu'il déchaîne.

"On ne peut même plus célébrer les joueurs. La ligue va merveilleusement bien et on a Joel Embiid et Nikola Jokic, deux pivots dans une NBA où on n'en trouve plus, qui dominent le jeu. Giannis, même si je ne peux pas vous dire à quel poste il joue, est toujours là. Tatum a un niveau incroyable. Si KD n'avait pas été blessé, il serait là aussi... On ne peut pas tous les aimer, mais rien ne vous oblige à les détester. Je pense que l'on doit recommencer à penser en fonction des goût personnels, sans que cela ne dérive sur de la haine pour un autre".

Il reste 7 matches aux deux équipes et donc aux deux joueurs pour se départager, même s'il faut évidemment se méfier du Giannis qui dort... Philadelphie finira sauf surprise 3e à l'Est et les Nuggets, sauf défaillance, premiers à l'Ouest.