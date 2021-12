Joel Embiid a du mal à retrouver la forme après le Covid

Après son test positif au Covid-19, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid avait réalisé un retour tonitruant : 42 points en 45 minutes contre les Minnesota Timberwolves (120-121) dimanche. Mais depuis, le Camerounais a marqué le pas.

Deux matches mitigés sur le plan personnel avec 16 puis 13 points. Et sans surprise, la star des 76ers ressent des difficultés sur le plan physique. Pour retrouver une bonne forme, le joueur de 27 ans va avoir besoin de temps.

"Cela va prendre du temps. Je ne l'utiliserai jamais comme une excuse, mais je pense qu'il va me falloir un certain temps pour revenir. Surtout au niveau des jambes, du cardio et de tout le reste. Mais chaque jour, je dois continuer à travailler dur et à m'améliorer.

Je ne peux pas jouer comme je l'ai fait ces deux derniers matches, surtout en ce qui concerne les tirs. Si les équipes me doublent et que je n'ai pas de paniers faciles, je dois créer pour moi et mes coéquipiers. Je dois réussir ces tirs", a souligné Joel Embiid.