Karl-Anthony Towns, son message classe pour son rival Joel Embiid

Karl-Anthony Towns et Joel Embiid ont eu plusieurs accrochages ces dernières années. Les intérieurs des Minnesota Timberwolves et des Philadelphia Sixers ne s'apprécient pas et ont régulièrement échangé quelques amabilités.

Cependant, il y a des choses plus importantes que la rivalité. Plus importantes que le basket. La nuit dernière, lors du match entre les deux formations (gagné par les Wolves), le Camerounais réalisait son retour après une absence liée au Covid-19.

Et on le sait, à cause de ce virus, Towns a perdu plusieurs proches, dont sa mère. Face aux médias, il a ainsi tenu à avoir un mot pour Embiid.

"Je suis vraiment très heureux qu'il soit parvenu à passer cette épreuve du Covid. Bien évidemment, nous avons eu nos problèmes pendant un moment, mais là, c'est bien plus grand que le basket. C'est bien plus grand que nos précédents accrochages. J'ai vu ce virus tuer des gens. Donc, je suis content de l'avoir vu sur le parquet", a confié Karl-Anthony Towns.

Un discours classe. Car même si les propos de KAT peuvent sembler logiques, il n'avait aucune obligation de s'exprimer sur Embiid. De plus, avec les problèmes entre eux, il aurait pu se contenter d'esquiver. Mais avec son histoire personnelle, Karl-Anthony Towns était sincèrement heureux de revoir son rival en forme.

