Karl-Anthony Towns, un like « polémique » et la carte du hacking

Karl-Anthony Towns évolue pour les Minnesota Timberwolves depuis déjà six ans. C’est long pour une star au sein d’une franchise qui parvient difficilement à garder ses talents. Mais le joueur de 25 ans envisage-t-il vraiment son avenir à Minneapolis ? L’un de ses derniers « like » sur Twitter pouvait laisser penser le contraire. En effet, il avait mis en favori un message incluant le hashtag « libérez KAT. »

Et ça a bien évidemment créé une mini-polémique avec des internautes toujours très réactifs. Du coup, l’intérieur All-Star a fait comprendre qu’il aurait été piraté. En gros, quelqu’un a pris le contrôle de son compte pour « liker » le tweet. Ce ne serait ni lui, ni son agent, les seuls à avoir son mot de passe.

Just changed my password. We solid on here now 🔒

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) November 4, 2021