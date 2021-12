Joel Embiid, Darius Garland : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Les Cavaliers avaient la place pour battre les Bulls en l’absence de DeMar DeRozan et de nombreux autres membres de la rotation de Chicago, une autre équipe décimée par le COVID-19. Il fallait saisir cette opportunité. Darius Garland s’en est assuré. Le jeune meneur a délivré une excellente prestation en compilant 24 points (9 sur 16 aux tirs) et 6 passes décisives.

Une performance qui illustre plutôt bien sa prise de maturité et son rôle central au sein de l’attaque de Cleveland. Il est le patron de cette équipe qui vient de gagner 5 de ses 7 derniers matches. Un All-Star en puissance avec ses 19,5 points et 7,2 passes de moyenne à 47% aux tirs et 39% à trois-points. Les Cavaliers disposent vraiment d’un très bon et nous assistons au début de son ascension.

Joel Embiid (Philadelphia Sixers)

Attention, le « vrai » Joel Embiid est de retour. Et depuis deux matches, ce sont les Hornets qui morflent. 43 points il y a deux jours et 32 pions hier soir. Le pivot camerounais se régale à nouveau devant les défenses plus petites après un début de saison un peu moins tranchant que d’habitude.

Back-to-back big outings for @JoelEmbiid 🔥 He puts up 32 PTS, 8 REB and 4 AST to lead the @sixers to their third-straight win! pic.twitter.com/mUh69YWyiw — NBA (@NBA) December 9, 2021

Il a aussi été ralenti très fortement par le COVID-19. Une contamination qui l’a mise complètement KO et dont il avoue ressentir encore les effets secondaires jusqu’à aujourd’hui. Mais Embiid monte en puissance et ça se sent. Il devrait du coup porter toute son équipe dans son sillage.

Les Sixers occupaient encore la onzième place de la Conférence Est il y a quelques jours. Ils sont désormais sixièmes après avoir enchaîné trois succès consécutifs. Et ils n’ont certainement pas fini de monter en puissance.

Domantas Sabonis, Myles Turner et Caris LeVert (Indiana Pacers)

Les Pacers envisageraient de se reconstruire… pour la première fois de leur Histoire ??? La franchise d’Indianapolis n’a encore jamais tout cassé pour toucher le fond et repartir de zéro. Mais ses dirigeants réfléchiraient à l’idée de se séparer de trois joueurs majeurs : Domantas Sabonis, Myles Turner et Caris LeVert.

La réaction des concernés ne s’est pas faite attendre. Les Pacers ont battu les Knicks assez nettement avec des belles performances des trois titulaires ciblés par les rumeurs. 21 points, 11 rebonds 5 passes pour Sabonis, qui n’a raté qu’un seul tir (7 sur 8). 22 pions pour Turner. 15 points avec 6 passes pour LeVert.

Peut-être que ces performances attireront le regard d’autres franchises. Il y a des bons joueurs à récupérer ! Ou alors… peut-être que les rumeurs serviront de déclic pour des Pacers décevants depuis le début de la saison. Sur le papier, il y a assez de talents pour aller chercher une place en playoffs.

Brandon Boston Jr (Los Angeles Clippers)

Le match référence pour le rookie des Clippers ! Déjà intéressant sur les courtes séquences qu’il a disputées depuis le début de la saison, Brandon Boston Jr s’est mis en lumière en claquant 27 points contre… ben Boston. Une entrée décisive pour le jeune homme, qui a converti 9 de ses 13 tentatives avec 5 sur 8 derrière l’arc. Et un différentiel de +10 en 25 minutes lors d’une victoire in-extremis de Los Angeles.

Boston Jr a tout d’un scoreur capable de mettre des cartons en NBA. Il est longiligne, adroit et n’a peur de rien. Encore une très belle trouvaille de la part des dirigeants californiens.

Eric Gordon (Houston Rockets)

Les Rockets ne s’arrêtent plus. Ils ont gagné un septième match de suite en battant les Nets. Une série complètement improbable et historique pour une équipe qui venait d’enchaîner 15 défaites de rang et qui touchait le fond. Mais depuis qu’Eric Gordon a des responsabilités, ça va mieux. Le vétéran sait ce qu’il fait, au contraire des jeunes Jalen Green et Kevin Porter Jr.

Il a encore inscrit 21 points lors de la victoire contre Brooklyn. Depuis le début de cette série invraisemblable, Gordon pointe à 17 points, 51% aux tirs, 46% à trois-points et 4 passes décisives. Ça fait la différence.