Joel Embiid aimerait que Nick Nurse « arrête de faire la pleureuse »

Les playoffs, c’est évidemment une bataille tactique sur le terrain mais aussi une guerre psychologique en dehors. Avec des déclarations qui ont souvent de l’importance. Les acteurs essayent de s’immiscer dans la tête de leurs adversaires tout en faisant pression sur les arbitres. Nick Nurse s’est lancé le premier dans ce duel en critiquant les décisions des officiels après le Game 1 perdu par les Toronto Raptors contre les Philadelphia Sixers de Joel Embiid.

« Il y a des moments où l’on a pris la position et il nous a juste écrasé pour aller marquer. Je m’en fiche que vous fassiez 1,80 et 70 kilos, si vous prenez la position préférentielle et qu’il vous marche dessus, ça reste une faute », pestait l’entraîneur de l’équipe canadienne.