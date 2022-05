Joel Embiid règle ses comptes avec les fans des Raptors

Joel Embiid a réalisé un retour gagnant sur les parquets. Lors du Game 3, l'intérieur des Philadelphia Sixers a participé au succès de son équipe contre le Miami Heat (99-79). Masqué après sa blessure contractée contre les Toronto Raptors, le Camerounais a été invité à revenir sur cette fameuse action.

Et à cette occasion, le pivot, touché au visage par Pascal Siakam, a surtout réglé ses comptes avec les fans des Raptors. Le joueur de 28 ans n'a pas apprécié l'attitude des Canadiens après ce coup reçu.

"Un coup intentionnel ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Pascal, c'est mon gars, bien évidemment. C'est malheureux, mais je pense pas qu'il voulait me blesser. J'ai été bien plus irrité par la perception des choses avec leurs fans. J'ai toujours pensé qu'ils avaient des fans incroyables, mais les choses ont changé dans mon esprit. Que ce soit pendant la série, avec les chants injurieux, c'est ok. Dans tous les cas, ça ne me touche pas, mais je pense qu'ils se sont énervés à cause de ma célébration (il a fait l'avion, ndlr). En ce moment, on voit les fans se permettre d'insulter les joueurs. Alors qu'il y a des enfants dans les salles, même mais sans les enfants ça ne devrait pas être normal. Et de notre côté, si on répond, comme Draymond Green, la Ligue va te mettre une amende. Personnellement, ça me dérange pas. Mais quand tu donnes, tu dois être capable de recevoir. Et je l'ai aussi dit à nos fans, quand tu siffles, si un joueur répond, tu dois être capable de l'encaisser", a commenté Joel Embiid devant les médias.

Effectivement, les accrochages entre le public et les joueurs sont de plus en plus nombreux. Sur ces Playoffs, on peut notamment citer les exemples Kyrie Irving à Boston et Draymond Green à Memphis. Joel Embiid tenait donc à faire passer le message...

