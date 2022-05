Les résultats de la nuit en NBA, celle de Joel Embiid

Miami Heat @ Philadelphia Sixers : 79-99

Phoenix Suns @ Dallas Mavericks : 94-103

Non, les Philadelphia Sixers ne sont pas morts ! Après les deux premiers matches de la série, cette équipe semblait pourtant loin de pouvoir rivaliser avec le Miami Heat. Mais c'était sans compter sur le retour de Joel Embiid ! Annoncé forfait dans un premier temps, l'intérieur a, comme prévu, essayé de jouer sur ce Game 3. Et les 76ers lui disent merci !

Avec un masque noir, le Camerounais (18 points, 11 rebonds) a été l'un des grands artisans de la victoire des siens (99-79). A domicile, Philadelphie a clairement retrouvé des couleurs autour de son leader. Danny Green (21 points, 7/9 à 3 points) et Tyrese Maxey (21 points, 5/7 à 3 points) ont ainsi profité des espaces laissés par la défense floridienne pour les punir.

Les deux snipers ont ainsi joué un rôle majeur dans cette victoire, avec notamment des paniers déterminants lors du run décisif dans le 4ème quart-temps. De son côté, sans être dans un grand soir (4/11), James Harden (17 points, 8 rebonds et 6 passes décisives) a tenu son rôle de lieutenant. Revigoré par le come-back d'Embiid, le collectif des 76ers a enfin été à la hauteur, au point d'étouffer totalement le Heat.

En face, seul Jimmy Butler (33 points) a résisté. Mais il était justement bien trop seul à cause des défaillances de certains joueurs comme Bam Adebayo (9 points) ou même de Kyle Lowry (0 point pour son retour). Sérieux, Philadelphie a été clairement galvanisé par la présence de Joel Embiid. Et il faudra conserver cette énergie pour totalement relancer cette série.

Joel Embiid brought the energy in his series debut, dropping a double-double in the @sixers Game 3 victory! @JoelEmbiid : 18 PTS, 11 REB

Joel Embiid, la dernière chance des Sixers

Tout comme les Philadelphia Sixers, les Dallas Mavericks ont aussi de la ressource ! Dominés sur les deux premiers matches, les Texans ont répondu, à domicile, aux Phoenix Suns (103-94) lors du Game 3. Avec un constat assez simple : le basket est plus facile quand Luka Doncic se retrouve épaulé.

Malgré ses performances XXL, le Slovène avait été clairement trop seul depuis le début de cette série. Mais ce match a marqué le réveil de ses coéquipiers... et surtout de Jalen Brunson. Très intéressant contre le Utah Jazz au premier tour, l'arrière a ainsi remis la machine en route avec 28 points.

Soutenu, Doncic a pu réciter sa partition habituelle (26 points, 13 rebonds et 9 passes décisives) pour faire des différences. Et forcément, avec les attaques répétées du duo à l'intérieur, les espaces se sont ensuite ouverts pour Maxi Kleber (14 points), Reggie Bullock (15 points) ou encore Dorian Finney-Smith (14 points).

En tête dès le début du match, les Mavs ont longtemps bataillé avant de creuser l'écart lors du troisième quart-temps. Une avance confortable acquise grâce à des Suns particulièrement imprécis. Avec 17 ballons perdus, dont 12 pour le duo Chris Paul - Devin Booker, Phoenix a clairement manqué de maîtrise.

CP3 (12 points, 4 passes décisives) n'a pas eu son impact habituel à la création, alors que Booker (18 points) a été peu tranchant. DeAndre Ayton (16 points, 11 rebonds) et Jae Crowder (19 points) ont longtemps maintenu les Suns dans le coup. Mais le réveil des patrons n'a pas eu lieu dans le money-time.

Luka was relentless in the @dallasmavs Game 3 win, scoring 18 of his 26 points in the paint and dishing out 9 assists... including a dime from the floor! #MFFL@luka7doncic: 26 PTS, 13 REB, 9 AST, 2 STL

