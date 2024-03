Joel Embiid pourrait revenir avant les playoffs

Voilà de quoi redonner le moral aux supporters des Philadelphia Sixers après une défaite rageante contre les Los Angeles Clippers. Selon leur coach Nick Nurse, il y a une probabilité accrue que Joel Embiid reprenne le chemin des terrains avant la fin de la saison régulière. Aucune date de retour n'a pour l'instant été fixée pour le MVP, victime d'un blessure au ménisque le 30 janvier dernier. Mais la franchise de Pennsylvanie serait donc optimiste sur sa capacité à rejouer avant la fin de la saison régulière qui se termine le 14 avril, dans à peine deux semaines donc.

Les Sixers ont perdu 17 des 27 matches disputés sans Joel Embiid depuis sa blessure et ils sont descendus à la huitième place de la Conférence Est. Ils devront probablement passer par le play-in pour se qualifier en playoffs et joueraient alors l'une des deux têtes de séries que sont les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. Est-ce que le pivot camerounais peut vraiment sauver la saison en cours ? Même s'il venait à revenir, serait-il vraiment à 100% ? Ce sont des questions que le staff et le joueur vont devoir se poser. Mais c'est tout de même une super nouvelle pour Philly et pour la NBA.