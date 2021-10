Joel Embiid réagit au retour de Ben Simmons

Ben Simmons s'est pointé à l'entraînement des Philadelphia Sixers presque comme si de rien n'était. Absent depuis des semaines, l'Australien, qui veut absolument partir, est revenu sans prévenir sa franchise au préalable. Les dirigeants le sanctionnait d'une retenue de son salaire pour chaque jour manqué. Désormais le voilà. Une situation très délicate à laquelle a réagit Joel Embiid, la superstar de l'équipe.

"Je pense qu'il y aura besoin de quelques ajustements. Mais il n'y a pas besoin que ce soit bizarre. On est tous des professionnels, on veut gagner. C'est avec lui que j'ai le plus de chances de gagner. Tout va bien se passer", confie le Camerounais.