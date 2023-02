Joel Embiid sur son tir incroyable après le buzzer : « C’est l’histoire de ma vie »

Les Philadelphia Sixers ont perdu pour la troisième fois contre les Boston Celtics. Mais cette fois-ci, ce n’est vraiment pas passé loin. Jayson Tatum a crucifié la franchise de Pennsylvanie dans les dernières secondes. Joel Embiid a ensuite planté un panier absolument dingue depuis son camp. Un panier non valide puisque balancé après le buzzer.

WHAT AN ENDING IN PHILLY 😱

TATUM HITS FROM 3. EMBIID'S SHOT FROM 3/4 COURT IS AFTER THE BUZZER

CELTICS WIN pic.twitter.com/TKrrTYHQzI

— NBA (@NBA) February 26, 2023