Joel Embiid sort une saison légendaire pour un pivot

Joel Embiid pourrait encore être candidat au MVP cette saison. Son nom revient un peu moins dans la discussion, parce qu'il a manqué des matches mais aussi parce que Nikola Jokic, Luka Doncic et Jayson Tatum sont exceptionnels. Mais les Philadelphia Sixers montent en puissance, au point d'avoir repris la deuxième place de la Conférence Ouest, et le pivot All-Star est peut-être encore plus fort que les années précédentes. En tout, il score plus que jamais. Plus que n'importe quel autre joueur à son poste depuis quasiment 50 ans.

Il plante 33,6 points par match. Seuls trois pivots ont déjà inscrit plus de points en moyenne sur l'intégralité d'une saison : Wilt Chamberlain, bien évidemment, Kareem Abdul-Jabbar et Bob McAdoo. Joel Embiid est donc lancé sur des bases historiques. Le Camerounais devrait-il être un peu plus considéré dans la course au MVP ?