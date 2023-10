Joel Embiid tweete sur l’intersaison, est-il sérieux ou ironique ?

Depuis que les choses se sont accélérées du côté de Boston et Milwaukee, on se demande dans quel état d'esprit se trouve Joel Embiid. La situation aux Philadelphie Sixers est un peu compliquée, avec James Harden toujours pas parti et pas vraiment de recrues marquantes, à l'exception du head coach Nick Nurse. Embiid a tweeté dimanche, quelques heures après l'officialisation du trade de Jrue Holiday vers Boston, un joueur dont on imagine qu'il aurait aimé le voir débarquer à Philly. Ce n'est que de l'écrit et impossible de savoir exactement ce que pense le MVP 2023.

"Cette intersaison a été intéressante. LMAO".

This off-season was fun lmao — Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 1, 2023

Un tweet liké par... Daryl Morey. Est-ce que Joel Embiid et son GM sont sur la même la même longueur d'ondes au niveau du recrutement ? Ou est-ce qu'Embiid est totalement désabusé et prêt à demander son trade, mais que Morey n'a pas saisi le ton du tweet ?

On devrait quand même assez vite le savoir. Le media day des Sixers se tient ce lundi et le Camerounais sera forcément interrogé à ce sujet. On guettera aussi, évidemment, si James Harden daignera se présenter devant les journalistes présents, avec possiblement quelques déclarations bien salées.

