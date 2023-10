Jrue Holiday à Boston, Brogdon et Williams à Portland

Jrue Holiday a été envoyé aux Celtics, qui lâchent Robert Williams, Malcolm Brogdon et des picks.

Les Blazers n'ont pas traîné avec Jrue Holiday, comme on pouvait s'y attendre. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Portland envoie Holiday aux Boston Celtics contre Robert Williams, Malcolm Brogdon, le 1er tour 2024 des Warriors et le 1er tour 2029 non-protégé des Celtics.

Les Celtics accueillent un défenseur d'élite et un joueur qui a déjà gagné le titre pour combler le vide défensif laissé par Marcus Smart. Ils perdent néanmoins leur meilleur protecteur de cercle en la personne de Robert "Timelord" Williams, qui va pouvoir lui aussi tenter de s'épanouir à Portland, sans doute en doublure de Deandre Ayton, à moins qu'il ne soit lui aussi qu'en transit. On imagine que Malcom Brogdon ne restera pas très longtemps dans l'Oregon, à moins que Joe Cronin ne cherche un meneur d'expérience pour aider Scoot Henderson lors de ses premiers pas en NBA.

Portland semble aussi vouloir se constituer un petit trésor de guerre en termes de picks avec ces deux nouveaux choix récupérés.

Les fans de Boston seront sans doute ravis d'accueillir un joueur de la trempe de Jrue Holiday, mais ont forcément en tête le fait que Kristaps Porzingis et Al Horford vont avoir une pression importante pour tenir le coup dans la peinture.

Une pensée pour le Miami Heat et les Philadelphie Sixers, que l'on disait très intéressés par les services de Jrue Holiday et qui n'ont pas su formuler d'offre satisfaisante aux Blazers, comme dans le dossier Damian Lillard. Joe Cronin ne va clairement pas se faire que des amis en Floride et en Pennsylvanie...

