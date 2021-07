John Collins : de grosses écuries prêtes à le signer

John Collins a été un élément important de la très belle campagne des Atlanta Hawks. Et sa valeur a clairement augmenté. Restricted free agent cet été, son nom risque d’être au centre de nombreuses rumeurs.

Les Hawks auront la main puisqu’ils auront la possibilité de s’aligner sur l’offre sheet que le joueur choisira de signer. Mais le feront-ils à n’importe quel prix ? Selon Shams Charania, sa dernière saison et ses prestations en playoffs en font un joueur qui peut prétendre à un contrat max :

« A travers la ligue, beaucoup pensent que le forward/center des Hawks John Collins a augmenté sa valeur et est devenu un joueur du calibre d’un contrat maximum lors du run d’Atlanta jusqu’aux finales de Conférence Est », assure l’insider de The Athletic.

En postseason, il a été particulièrement solide avec 13,9 pts, 8,7 rbds et 35,7% à trois-points. Cette saison, il tournait à 17,6 pts et 7,4 rbds. Surtout, au-delà de sa dimension physique, on parle d’un « grand » capable de tourner à 40% à trois-points depuis deux saisons.

Avant le début de la saison, les Atlanta Hawks lui avaient proposé approximativement 90 millions de dollars sur 4 ans. Une offre que John Collins n’était clairement pas prêt à accepter. Mais, outre les chiffres, son attitude, sa capacité à réaliser des actions importantes, à planter des gros paniers ou à glaner des rebonds à des moments clés en playoffs vont obliger les Hawks à revoir son offre largement à la hausse s’ils veulent le garder.

John Collins réclame un énorme salaire, les Hawks voudront-ils s’aligner ?

De toute façon, plusieurs équipes devraient être prêtes à lui proposer beaucoup d’argent. Il peut espérer 125 millions sur 4 ans de la part d’une autre team cet été. Parmi elles : les Dallas Mavericks, le Miami Heat, les San Antonio Spurs et les Minnesota Timberwolves.

« Dallas, Miami, San Antonio et Minnesota sont parmi les équipes dont on attend qu’elle s’intéresse à Collins et qui pensent qu’il est accessible comme free agent, d’après des sources », poursuit Charania. « Le propriétaire des Hawks Tony Ressler a dit après la saison qu’il espérait que l’équipe trouve un ‘accord juste’ avec Collins. »

« Accord juste »… Cela signifierait-il qu’il ne veuille pas lui proposer un contrat max ? Là résidera toute la question. John Collins déclarait en mai vouloir rester un Hawk, mais expliquait également qu’il méritait un contrat max :

« Quand on parle de contrat max, je pense vraiment que je suis définitivement le genre de joueurs qui a mérité cet argent avec les Hawks, mais je sais que c’est un business. (…) Mais je veux rester avec les Hawks. »

On verra donc si ATL est prêt à aligner les billets. Car il y a une forte proba qu’il signe une offer sheet très conséquente… On aimerait clairement le voir poursuivre l’aventure entamée cette saison aux côtés de Trae Young et cie.

Mais un John Collins pourrait aussi faire franchir un cap aux Dallas Mavericks ou au Miami Heat. Comme il pourrait aider les Spurs à se relancer. Bref, quoi qu’il en soit, le futur devrait être excitant le concernant…

John Collins, les Hawks ont déjà prévenu ses prétendants !