John Wall se lâche totalement sur son passage aux Rockets !

John Wall ne gardera pas un bon souvenir des Houston Rockets. Envoyé au sein de la franchise texane en décembre 2020, le meneur de jeu avait l'espoir de relancer sa carrière après des dernières années difficiles aux Washington Wizards.

Avec James Harden encore présent, le natif de Raleigh pensait débarquer dans un projet ambitieux. Sauf que très rapidement, Wall a compris que la situation allait évoluer avec un barbu déjà sur le départ...

"Comment qualifier mon passage à Houston ? A la poubelle, pire que ça même. Je vais là-bas en pensant que James allait être là, mais il voulait déjà partir. Quand j'ai atterri à Houston, je lui ai dit : 'Quoi de nouveau ? Je viens d'atterrir'. Et il m'a répondu : 'Je suis en route pour Atlanta afin de faire l'anniversaire de Lil Baby.' Puis il m'a demandé si je voulais prendre un jet avec lui. Mec, je venais d'être échangé. Je ne pouvais pas merder. Je voulais avoir de bonnes relations, je connaissais pas le propriétaire, ni le GM", a révélé John Wall pour le podcast Run Your Race.

Et avec la reconstruction lancée par les Rockets, Wall a rapidement déchanté. Vétéran dans une équipe très jeune, il a détesté la volonté de ses dirigeants de perdre avec une série de 20 défaites consécutives.

"Nous essayions de perdre exprès, du tanking pur et dur. Nous débutions avec un gars nommé Justin Patton dans le 5 majeur ! Nos titulaires, c'était genre moi, David Nwaba, Jae’Sean Tate, Justin Patton et un autre... C'était quoi cette connerie ? Comment je pouvais gagner un match avec cette merde", a-t-il balancé.

A ce stade de sa carrière, John Wall ne collait plus du tout avec la voie suivie par les Rockets. Et on le sent logiquement marqué par sa mise au placard l'an dernier. Au point d'être cash dans ses propos...

