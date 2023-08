John Wall sur le point de s’engager en Europe ?

Après Kemba Walker, au tour d'un autre ancien meneur All-Star en manque d'opportunités de rejoindre l'Europe ? D'après Basketnews, John Wall serait en contact avec l'Olimpia Milan, qui jouera à nouveau en Euroleague cette saison, pour un contrat d'un an. Wall, qui fêtera ses 33 ans le mois prochain, est sans contrat depuis février dernier. Après quelques matches en début de saison avec les Clippers, la franchise californienne l'avait réexpédié à Houston, où les Rockets l'ont rapidement coupé. Depuis, il n'a pas reçu ou trouvé d'offre à sa convenance.

John Wall a enchainé les blessures et les périodes compliquées sur le plan personnel. L'ancien meneur des Washington Wizards, qui n'a pas disputé une saison à plus de 41 matches depuis 6 ans, a même eu des idées noires et a mis du temps à se reconstruire. S'il revient à un niveau physique décent et qu'il a encore un peu de jus, le CV de Wall fera de lui, comme pour Kemba Walker, l'une des recrues les plus clinquantes de l'histoire récente du basket européen.

On a tendance à l'oublier, mais avant le début de ses problèmes, le n°1 de la Draft 2010 a été cinq fois All-Star, membre d'une All-NBA Third Team, d'une All-Defense Second Team en tournant fréquemment autour ou au-dessus des 20 points et 10 passes de moyenne.

L'Olimpia Milan frapperait un nouveau coup important sur le marché des transferts après avoir obtenu l'accord de Nikola Mirotic il y a quelques jours. Au sein de l'effectif transalpin, on retrouve également Ismaël Kamagate, Nicolo Melli, Kevin Mangos, Kyle Hines ou Alex Poythress pour ne citer qu'eux.

