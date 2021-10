Les New Orleans Pelicans ont fait signer à Jonas Valanciunas une prolongation de contrat pour deux ans et 30,1 millions de dollars.

A peine arrivé et déjà servi. Jonas Valanciunas n’avait encore jamais porté le maillot des New Orleans Pelicans avant de prolonger son contrat au sein de la franchise. Une extension qui porte sur deux ans et 30,1 millions de dollars selon ESPN.

« Je me sens bien ici alors j’ai décidé de rester. Les coaches me comprennent. Les gars sont tops et ils m’ont bien accueilli. Ils m’ont donné le sentiment que j’étais là depuis longtemps », confiait l’intéressé.

Le pivot lituanien est désormais lié à l’organisation jusqu’en 2024 alors que son deal allait arriver à expiration à l’issue de cette saison. Le montant total est correct et les Pelicans n’ont pas forcément fait une mauvaise affaire. Jonas Valanciunas sort d’une très belle saison, sa meilleure en NBA, avec plus de 17 points et 12 rebonds de moyenne. Malgré ça, les Memphis Grizzlies l’avaient expédié en Louisiane en l’échange de Steven Adams et Eric Bledsoe.

Même si le joueur de 29 ans est une valeur sûre, nous ne somme pas convaincus qu’il soit le parfait complètement pour Zion Williamson dans la raquette. Du coup, son intérêt risque de diminuer si la jeune star des Pelicans explose en tant que poste cinq dans du « small ball » par exemple.

Mais même dans cette situation, Valanciunas serait alors simplement susceptible d’être transféré. Et son salaire plus que correct (15 M) pourrait facilement servir de monnaie d’échange. Après tout, les Pelicans avaient déjà prolongé Adams avant de l’envoyer ailleurs.

JV a inscrit 9 points avec un terrible 3 sur 19 lors de son premier match avec New Orleans mercredi soir. Il a aussi capté 12 rebonds mais son équipe s’est inclinée de 20 points contre les Philadelphia Sixers (97-117).

