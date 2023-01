Jonathan Isaac, un grand retour annoncé par… son pasteur

Le pasteur de Jonathan Isaac a annoncé ce qui ressemble à un petit miracle à l’échelle du basket : le joueur de 25 ans va retrouver les parquets NBA ! Son retour est prévu pour ce lundi, à l’occasion du match entre les Boston Celtics et le Orlando Magic. S’il venait à fouler le terrain, ce serait une première depuis août 2020 pour l’ailier floridien.

C’est après les mots du pasteur qu’ESPN a contacté le Magic pour en savoir plus. Isaac est effectivement susceptible de jouer contre Boston, même si ce n’est pas encore une certitude. Touché au genou en janvier 2020 puis à nouveau en août de la même année, le sixième choix de la draft 2017 sort donc de deux saisons blanches.

Il a repris la compétition il y a quelques semaines déjà, mais avec la franchise affiliée en G-League. Et il s’est bien débrouillé. Jonathan Isaac compile plus de 15 points et 6 rebonds de moyenne en à peine plus de 17 minutes sur les trois rencontres qu’il a disputées. Des prestations convaincantes qui devraient donc lui ouvrir les portes de l’équipe première.

Un temps considéré comme le grand espoir d’Orlando, il est le joueur le mieux payé de l’effectif. Il tourne à 9,3 points et 5,4 rebonds en carrière.

Presque 3 ans après, Jonathan Isaac a enfin rejoué (et a été bon)