La situation n’est pas encore sur le point de s’arranger pour Jonathan Kuminga. Les Golden State Warriors ne sont pas prêts à lui donner l’argent qu’il souhaite. Mais ils ne semblent pas non plus intéressés par les contreparties qui leur seraient proposées dans le cadre d’un sign-and-trade. Notamment par celles des Sacramento Kings, centrées autour de DeMar DeRozan.

Hier, Marc Stein révélait que le joueur, qui n’avait plus les faveurs de son coach en fin de saison, cherche un deal à hauteur de 30 millions de dollars par an. Tout comme Josh Giddey et Cam Thomas. Pas évident dans un marché de la restricted free agency plus que calme cet été.

En tout cas, ce n’est pas vraiment le genre de montant que les Warriors sont disposés à lui offrir. Toujours selon Stein, les meilleures offres formulées par Golden State allaient au maximum dans les 40 millions de dollars sur deux ans.

Son agent chercherait donc une opportunité de sign-and-trade s’ils n’ont pas de meilleures offres. Et toujours selon Stein, parmi les autres équipes NBA, les plus intéressées seraient les Sacramento Kings et les Phoenix Suns.

Côté Kings, on serait en tout cas loin du compte, d’après Sam Amick de The Athletic. Pour lui, il y a plusieurs obstacles, comme il l’a mentionné dans le podcast Warriors Plus/Minus.

D’une part les Sacramento Kings n’avaient pas vraiment envie de payer Kuminga dans les 20 millions de dollars la saison, soit loin des 30 qu’il recherche. Mais de l’autre côté, les Golden State Warriors ne sont pas intéressés par DeMar DeRozan ou Devin Carter, les contreparties que Sacto est prêt à céder.

Et c’est plutôt compréhensible pour le premier à mon sens. Les Warrios veulent se tourner vers le futur et DeMar DeRozan a 36 ans la semaine prochaine. En plus, s’il est capable d’en quiller à mi-distance comme peu de joueurs sur cette planète, ça ferait un autre joueur majeur pas réputé à longue distance en plus de Jimmy Butler et Draymond Green. Pas vraiment le meilleur fit pour le jeu de Golden State.

Devin Carter, en revanche, aurait pu les intéresser. Il se murmure que les Warriors recherchent un joueur de qualité et un premier tour dans un deal pour Kuminga. Carter était considéré comme un excellent choix l’an passé. Certes sa première saison a été gâchée par une blessure à l’épaule et il n’a pas été constant en Summer League. Mais il a montré suffisamment pour se dire que le potentiel est toujours là.

Au final, peut-être que l’offre initiale de Sacramento (Dario Saric, Devin Carter, et deux seconds tours de Draft) était la meilleure ?