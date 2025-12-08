Jonathan Kuminga écarté de la rotation… en attendant son trade ?

Les Golden State Warriors ont étrillé les Chicago Bulls (91-123) la nuit dernière. Une deuxième victoire de suite malgré les absences de Stephen Curry et de Draymond Green. Avec de tels forfaits, on pouvait penser que Steve Kerr se tournerait vers Jonathan Kuminga, l’un des joueurs de l’effectif le plus à même de faire des différences balle en main. Mais non. Le jeune Congolais n’a pas joué. Pas une seule minute. Un « DNP » qui tend à montrer qu’il est désormais écarté de la rotation, au moins temporairement.

« Sauf les stars, ça arrive à tout le monde », tempère de suite Steve Kerr. « Il y a des gars qui vont et viennent dans la rotation en fonction des absents et de la manière dont joue l’équipe. (…) J’aime bien notre groupe de remplaçants avec Gui [Santos], Pat [Spencer], De’Anthony Melton. Nous avons beaucoup de bouches à nourrir. »

Le coach souligne à juste titre la rotation profonde des Warriors. Seth Curry n’a pas joué non plus la nuit dernière alors qu’il avait réussi ses débuts avec sa nouvelle équipe. Kerr est confronté à des problèmes de riches et Jonathan Kuminga en fait les frais. Ce n’est pas dramatique. Mais c’est vrai que le jeune ailier a un statut un peu particulier. Il a été drafté en septième position et la franchise comptait un temps sur lui pour incarner le futur du club.

Lui n’a jamais vraiment passé le cap mais il n’a pas forcément toujours été mis dans les dispositions. Son passif avec Steve Kerr, et le fait qu’il ait déjà été cantonné sur le banc auparavant, suscite forcément l’attention. D’autant plus après la dernière intersaison, quand JK a prolongé pour 48 millions de dollars sur deux ans avec Golden State sans forcément avoir de nombreuses autres options.

Il avait alors bien commencé la saison en s’affirmant comme un titulaire en puissance mais ça n’a pas duré. Jonathan Kuminga sera éligible pour un trade à partir du 15 janvier prochain et il est fort probable qu’un départ arrange tout le monde si sa situation n’a pas évolué d’ici là.