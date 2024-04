La sanction très lourde que risque Jontay Porter

L'enquête suit son cours concernant l'affaire autour de Jontay Porter, soupçonné d'avoir parié sur ses propres performances à plusieurs reprises durant la saison. En attendant le verdict, Adam Silver a déjà donné des indices sur la sanction qui pourrait attendre le jeune joueur.

« J’ai de très nombreuses options à ma disposition », confie le commissionnaire qui parle de « pêché cardinal » pour définir ce qui est reproché au frère de Michael Porter Jr. « L’option la plus extrême est de le bannir de la ligue. Il n’y a rien de plus sérieux que ça : parier sur ses propres matches. L’enquête suit son cours et les sanctions pourraient être très, très sévère. »

Grand partisan de la régulation des paris sportifs dont il a poussé en faveur de leur légalisation, Silver tient à ce que l'intégrité du jeu soit préservée coûte que coûte. Il a même admis que la NBA pourrait faire marche arrière et repenser l'engagement de la ligue avec les acteurs de ce milieu.