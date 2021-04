Ça y est, nous y sommes : après avoir été une énorme sensation Youtube en high school, un freshman dominant en NCAA, puis une attraction en NBA lors sa saison rookie, Zion Williamson est (déjà) un athlète Jordan Brand. Et c'est une mini révolution d'avoir un joueur de ce gabarit dans le roster de la marque au Jumpman, qui nous avait habituée à des profils très "MJ like", comme Melo, Tatum, Westbrook ou encore CP3.

Tout le monde a en tête les images du pied de Zion passé à travers de sa PG 2.5 à Duke, donc inutile de vous préciser que la Zion 1 sera robuste ! Pourtant elle est calibrée aussi bien pour différents postes. Ailiers forts bien sur, mais aussi meneurs pourront profiter de ce modèle, à une époque où, à part les vrais big men, il est de plus en plus difficile de déterminer les réelles positions de chacun.

Les designers nous l'ont affirmé lors de la présentation officielle : le principal point travaillé a été cette languette flexible , rembourrée et totalement articulée, demandée par la star des Pelicans pour plus de souplesse et un meilleur ajustement. Mais il a aussi beaucoup été question de confort, avec un mélange inédit d'amorti : une unité Air Strobel sur toute la longueur du pied, complétée d’une unité Zoom Air. Un combo parfait pour une stabilité optimale.

Niveau coloris, la pierre angulaire de chaque choix a été la famille et les proches de Zion.

« Le coloris blanc et noir est important pour moi », déclare Zion Williamson. « En grandissant, on m'a appris que votre base d'origine est votre fondation. Que ce soit votre famille ou vos frères, vous avez besoin d'une base solide pour commencer, et c'est ce que le coloris blanc et noir représente pour moi. Si vous pouvez maîtriser les choses simples, votre potentiel est illimité. »

La responsabilité envers ceux qui comptaient sur lui, voici ce qui a toujours drivé le jeune garçon vers les sommets. Le colorway "Noah" que nous vous avions présentés il y a quelques jours est un clin d'oeil à son jeune frère, tandis que la version fushia "Marion" (qui régale, soit dit en passant), rend hommage à la ville où il a grandi en Caroline du Sud.

Que ce soit sur le terrain ou en dehors grâce à sa très attachante personnalité, Zion a mis tout le monde d'accord chez la marque au Jumpman. Et ce grand Z qui barre tout le pied lui donne même des allures de super héros. Vous remarquerez également le soin tout particulier apporté au look des semelles, qui deviennent tour à tour icy ou pleine de couleurs.

La sortie de cette Zion 1 se fera le 23 avril pour le coloris Black White et le 26 mai pour la version Marion.

Les images officielles de la Zion 1 :