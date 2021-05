Jordan Clarkson pense que des hommes géants ont domestiqué les dinosaures

Jordan Clarkson a de bonnes chances d'être élu 6e homme de l'année dans quelques semaines. L'arrière du Utah Jazz s'est montré très productif tout au long de la saison. Son imagination et son cerveau sont eux aussi parfois productifs, mais toujours dans le bon sens du terme.

En 2018, Clarkson était invité par Richard Jefferson et Channing Frye sur leur podcast. Souvenez-vous, c'est dans cette émission que Kyrie Irving avait pour la première fois parlé de la théorie de la Terre plate. Jordan Clarkson avait montré que "Uncle Drew" n'était pas le complotiste le plus farfelu de la NBA.

"Ça va vous paraître un peu fou et je vais vous prendre à revers. Bon, vous savez qu'on a réussi à domestiquer les chiens à un moment dans l'histoire. Et bien, je pense qu'il existait des gens bien plus grands que nous. Et que les dinosaures étaient un peu comme leurs animaux de compagnie.

Ces gens-là devaient être au moins trois fois plus grands que les dinosaures", a lancé Clarkson.

Jordan Clarkson, son témoignage touchant sur le drame évité par le Jazz

Pour que l'affirmation de Jordan Clarkson ait un peu de contenance, il faudrait donc imaginer des humanoïdes mesurant environ 60 mètres, puisque certains des plus grands dinosaures dont les fossiles ont été retrouvés faisaient 18 mètres de haut (cf le Sauroposéidon). Sans parler du fait que les scientifiques n'ont jamais décelé la trace d'êtres humains à l'ère des dinosaures.

On va considérer que Jordan Clarkson voulait sans doute juste rire un peu et créer sa propre théorie du complot pour faire réagir, hein ?

Jordan Clarkson va être 6th man of the year, mais quel croqueur !