Jordan Clarkson, son témoignage touchant sur le drame évité par le Jazz

Mardi soir, le Utah Jazz a frôlé la catastrophe. Comme nous vous l'indiquions, Jordan Clarkson et ses partenaires ont ainsi connu une immense frayeur en avion. En plein vol, l'engin a été endommagé à la suite d'une collision avec un groupe d'oiseaux.

Heureusement, un atterrissage d'urgence a été ensuite possible en revenant à l'aéroport d'Utah et il n'y a eu aucun blessé. Pour autant, les joueurs et le staff du Jazz ont été marqués. Dans les airs, ils ont entendu un bruit d'explosion et ont vu un grand flash lumineux provenant de l'extérieur.

Forcément, ils ont donc pensé au pire. Devant les médias, Clarkson a ainsi accepté de revenir sur cet incident.

"A un moment, nous sommes arrivés à un point dans cet avion où nous pensions tous : 'ça peut être la fin'. Je veux dire, la situation était donc dingue. Maintenant, c'est bien évidemment une expérience que nous sommes heureux de pouvoir partager. Pendant un moment durant ce vol, au moins pendant 30 secondes, toutes les personnes dans ce vol ont probablement pensé qu'il s'agissait de notre fin. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Je ne joue pas avec la mort ou les choses comme ça", a confié Jordan Clarkson.

Après cette énorme frayeur, Donovan Mitchell, qui a déjà parlé de sa peur en avion, n'a pas effectué le déplacement avec ses partenaires. Et il faudra bien évidemment suivre comment Jordan Clarkson et ses coéquipiers vont digérer ce traumatisme.

