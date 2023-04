Jordan Clarkson : “J’adore Utah, mais c’est un business”

Sixième homme de l’année 2021, Jordan Clarkson sera un free agent convoité s’il choisit de décliner sa player option de 14 millions de dollars cet été. Le joueur de 30 ans ne ferme pas la porte à un retour au Jazz l’année prochaine, mais il a conscience que la NBA est un business. Il pourrait vraisemblablement quitter l’Utah s’il reçoit une offre intéressante ailleurs.

« J’adore Utah, mais c’est un business », a-t-il expliqué à Sean Deveney de Heavy Sports. « Je le comprends. Ce n’est rien pour nous de faire nos valises et de vivre une autre expérience n’importe où. »

Arrivé dans cette équipe en 2019, lorsque Donovan Mitchell et Rudy Gobert étaient encore les leaders, l’arrière a une certaine attache. « Le plus important pour nous, c’est l’amour et le soutien que j’ai ressentis ici, dans l’Utah. C’était incroyable », a souligné l’ancien joueur des Lakers et des Cavaliers.

Ainsi, il n’exclut pas une potentielle re-signature au Jazz. Pour Jordan Clarkson, qui vient de terminer sa neuvième saison dans la ligue, il semble toutefois y avoir une condition : la victoire.

« Nous ne sommes pas là pour perdre », a-t-il rappelé. « C’est la raison pour laquelle nous étions numéro 1 à l’Ouest au début de l’année. Il y a un bel avenir ici. Nous avons Lauri (Markkanen), un All-Star dans notre équipe, nous avons de bons jeunes joueurs. Le mieux pour nous, c’est de continuer sur notre lancée, de développer une culture. »

Son équipe actuelle ne sera certainement pas la seule à se positionner sur le marché. Sa production de 20,8 points et 4,4 passes par match devrait intéresser plusieurs franchises. Parmi elles, les Lakers — qui envisageaient déjà de le récupérer l'été dernier — pourraient tenter leur chance. Dans le cas de Clarkson, tout dépendra probablement du montant et du rôle qui lui seront proposés.

