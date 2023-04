Qui est le mystérieux dirigeant qui aurait préféré tanker pour Wembanyama ?

On savait d'emblée cette saison que Victor Wembanyama allait pousser certaines équipes à ne pas se battre plus que ça pour éviter les bas fonds du classement. Houston, Detroit, San Antonio et Charlotte ont adopté cette stratégie et ont, de loin, les quatre plus mauvais bilans de la ligue. En revanche, d'autres franchises se sont dit, après coup, qu'il aurait peut-être mieux valu imiter les quatre précitées pour avoir une vraie chance de drafter l'intérieur français.

Un "dirigeant anonyme de la Conférence Ouest" a ainsi expliqué pour Draft Express :

"Honnêtement, j'aurais aimé qu'on ne gagne pas autant de matches cette années. On va regretter de ne pas avoir tanké à chaque match pour avoir ce mec".

Des mots forts. Mais par qui ont-ils bien pu être prononcés ? En réfléchissant quelques instants, il ne peut y avoir qu'un nombre limité de candidats. Les meilleures équipes de l'Ouest, à savoir Denver, Phoenix, Sacramento, les Clippers et les Warriors sont d'ores et déjà en dehors de la conversation. Idem pour les Lakers, qui n'avaient aucun intérêt à tanker puisque les Pelicans ont la possibilité d'échanger leur pick du 1er tour avec eux lors de la Draft 2023. Reste donc : les Pelicans, les Wolves, le Thunder, les Mavs, le Jazz et les Blazers.

OKC a l'air ravi d'être là, Dallas pouvait difficilement tanker dès le début de la saison en tant que finaliste, les Pelicans croient toujours en leurs chances de faire un peu de bruit en playoffs si Zion Williamson revient, les Wolves se pensent aussi capables de réussir quelque chose... Allez, s'il fallait mettre une pièce, ça se jouerait entre le Jazz et les Blazers.

Et comme le patron sportif du Jazz n'est autre que Danny Ainge, on entourerait probablement son nom si on était dans une partie de Cluedo. Utah était attendu comme un candidat au tanking et a gagné beaucoup trop de matches, beaucoup trop tôt dans la saison, pour pouvoir envisager de raccrocher le tanking par la suite. C'est à peu près ce qui ressort des déclarations, non ?

