Tony Parker continue de penser que Victor Wembanyama aurait dû rester à l'ASVEL et affronter des adversaires plus forts. De là à dire qu'il n'a pas progressé...

L'interview accordée par Tony Parker au Progrès ces derniers jours n'est pas passée inaperçue, particulièrement pour ce qui concerne Victor Wembanyama. Le président de l'ASVEL, qui a vu le probable 1st pick de la Draft NBA 2023 partir à Boulogne-Levallois l'été dernier, a notamment évoqué ce sujet et cette décision, dont il estime toujours à ce jour qu'elle n'était probablement pas la bonne pour l'international français.

"Je respecte son choix, mais j’aurai toujours le petit regret qu’il ne soit pas resté avec nous, parce que je suis sûr que nous aurions pu accrocher un top 8 d’Euroligue et commencer à rêver avec lui. Je ne sais pas s’il a vraiment progressé cette saison et s’il s’amuse vraiment en ne jouant qu’un match par semaine. L’Euroligue l’aurait bien préparé pour la saison prochaine, comme Luka Doncic, qui l’a gagnée avec le Real Madrid. C’est ça que j’aurais voulu que Victor fasse".

Difficile de savoir si ce que dit Tony Parker est totalement sincère ou s'il est simplement frustré de ne pas avoir pu voir le plus gros prospect de l'histoire du basket français se développer dans le club lyonnais. "TP" a d'ailleurs décidé de réserver au jeune Zaccharie Risacher, le fils de Stéphane, un traitement similaire à celui reçu par Victor Wembanyama avec les Mets en termes d'importance dans le projet et d'exposition aux Etats-Unis. L'ASVEL sera en tournée à Las Vegas en septembre prochain pour y affronter une équipe de G-League, comme l'avait fait Boulogne-Levallois contre la Team Ignite, boostant un peu plus la hype autour de Wembanyama.

On peut comprendre que beaucoup, Parker en tête, auraient aimé voir Victor Wembanyama se frotter tout de suite au plus haut niveau européen, mais le choix d'être l'option numéro un d'une équipe et autant au coeur du projet pouvait difficilement se présenter ailleurs. S'il ne s'est pas frotté à la crème sur la scène européenne, il a tout de même beaucoup joué et été amené à prendre des responsabilités importantes, comme ce qu'il connaîtra vraisemblablement en NBA au sein de la franchise qui le sélectionnera en juin prochain.

Wembanyama fait des émules : Zaccharie Risacher aura lui aussi droit à sa tournée US !