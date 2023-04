Wembanyama fait des émules : Zaccharie Risacher aura lui aussi droit à sa tournée US !

L'ASVEL a raté le coche avec Victor Wembanyama en le laissant partir à Boulogne-Levallois pour être au coeur d'un autre projet. Le club présidé par Tony Parker n'a pas l'intention de rééditer l'erreur médiatique et marketing qu'a constitué le départ du plus gros prospect de l'histoire du basket français. Dans une interview accordée au Progrès, "TP" a indiqué que l'ASVEL allait mettre en lumière Zaccharie Risacher la saison prochaine, sur le modèle de ce que les Mets ont fait avec Wembanyama. Une tournée américaine pour affronter des formations de G-League, comme l'avait fait "Wemby" contre la Team Ignite, est ainsi prévue.

L'ailier de 18 ans, déjà en vue avec Lyon cette saison, a un fort potentiel et s'apprête à disputer le Hoop Summit pour se faire connaître des scouts américains avant la Draft 2024 à laquelle il sera éligible.

"La saison prochaine, le plus important, c’est Zaccharie Risacher. Il sera au cœur de notre stratégie. Nous allons construire l’équipe autour de lui, Nando (De Colo) et Joffrey (Lauvergne). Zaccharie doit exploser. Il est projeté Top 3 à la draft. Pourquoi ne serait-il pas numéro 1 ? Il a tout le talent du monde et nous allons vraiment le pousser. C’est pour ça que nous avons accepté l’offre de la G League pour faire une tournée américaine l’été prochain et l’exposer le plus possible. Nous irons deux semaines aux États-Unis. Nous commencerons par un training camp à San Antonio et nous jouerons deux matches à Las Vegas ensuite".

La démarche sera évidemment scrutée et peut sembler un peu risquée. La hype autour de Risacher, aussi doué soit-il, aura du mal à égaler celle qui accompagne Victor Wembanyama. On comprend l'envie de réussir un coup marketing et d'aider le fils de l'ancien international Stéphane Risacher à faire grimper sa cote de popularité, mais espérons qu'il parviendra autant à se distinguer que son aîné. La pression sera importante. Passer derrière un type dont la NBA a carrément acheté les droits de diffusion des matches en France et sera un 1st pick de Draft incontesté, ça n'a rien d'un cadeau.

Bonne prise de température à Portland pour Zaccharie Risacher lors de son premier practice avec la World Team en vue du Hoop Summit.

