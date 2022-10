Jordan Poole n’a pas encore pardonné Draymond Green

Draymond Green est toujours à l'écart de l'équipe, à une semaine de la reprise de la saison NBA. L'intérieur des Golden State Warriors a expliqué avoir eu besoin de prendre du recul après l'incident très médiatisé avec Jordan Poole à l'entraînement la semaine passée. Si Green n'a pas encore réintégré l'équipe, c'est vraisemblablement parce que les choses ne sont pas encore réglées du côté de son coéquipier.

D'après Cyrus Saatsaz, de Locked On Warriors, Jordan Poole n'a pas encore pardonné à Draymond Green son geste qui a fait le tour de la planète. Les deux hommes n'ont pas encore parlé et il semblerait que l'arrière de 23 ans ait encore besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé et accepter les excuses de son camarade.

Draymond a bien insisté lors de sa conférence de presse l'autre jour : l'important est que Jordan Poole et ses proches puissent digérer le geste et ses conséquences médiatiques. On avait également pu comprendre que Poole n'avait pas encore été convaincu par le mea culpa du quadruple champion NBA.

"Le plus important dans tout ça, c'est la manière dont se sent Jordan aujourd'hui. A vrai dire, je ne sais pas ce qu'il en est. On n'a pas encore résolu ça et je ne suis pas sûr que ce soit encore le moment. Il faut laisser Jordan encaisser ça comme il le souhaite, je n'ai pas à influencer sa pensée d'une manière ou d'une autre", avait déclaré Draymond Green.

Sur le terrain, en tout cas, Jordan Poole n'a pas perdu sa motivation et son envie de jouer pour les Warriors, comme on avait pu le voir lors du match de préparation contre les Lakers dimanche. On peut quand même supposer que les deux Dubs seront en tenue le 18 octobre, pour la réception de Los Angeles et la cérémonie de remise des bagues au Chase Center.

