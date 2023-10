"Jordan Poole est le nouveau James Harden. Vous vous souvenez quand James Harden a quitté OKC pour débarquer à Houston ? Là, ça va être le show Poole." A l'occasion de son podcast, Kevin Garnett a vu très grand pour Jordan Poole.

Tradé par les Golden State Warriors aux Washington Wizards, l'arrière va avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ après une dernière saison difficile. Au sein de la franchise de DC, le talent de 24 ans va disposer de grandes responsabilités.

Il aura clairement les clés de l'équipe, avec Kyle Kuzma. Et Garnett le voit donc prendre une nouvelle dimension. Avec de gros cartons et des matches à plus de 60 points. Des propos qui ont flatté Poole.

"Merci à KG, merci au Big Ticket. C'est vraiment le feu, le feu... Je me souviens de l'avoir regardé. Je l'ai vu se développer, devenir un joueur dominant et avec une telle personnalité, il était ainsi tellement passionné.

L'entendre dire ça à mon sujet, c'est vraiment génial car ça montre qu'il croit en mon talent", a apprécié Jordan Poole, avec un grand sourire, face à la presse.

Poole peut-il vraiment se développer comme James Harden ? Malgré ses lacunes, l'arrière des Philadelphia Sixers reste l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Et Jordan Poole, malgré son talent, ne semble pas avoir ce potentiel.

Par contre, avec les mains libres à Washington, il risque effectivement d'enchaîner les grosses performances au scoring.

Andrew Wiggins refuse de blâmer Jordan Poole pour les soucis internes des Warriors