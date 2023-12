Pour la première fois depuis son trade aux Washington Wizards l'été dernier, Jordan Poole était de retour au Chase Center. Et le public des Golden State Warriors n'a pas la mémoire courte ! Malgré une fin d'aventure gâchée par une dernière année très difficile, l'arrière a eu le droit à un superbe hommage.

Avec une vidéo pour retracer ses meilleurs moments chez les Dubs. Mais aussi une standing ovation de la part du public pour le remercier. Malgré la défaite de son équipe (118-129), Poole n'a pas démérité (25 points) et a savouré une soirée spéciale.

"C'était vraiment spécial. Cela montre l'impact que j'ai eu ici, ce qui est vraiment cool. Surtout quand on sait que j'ai commencé ma carrière au plus haut niveau, que j'ai gagné un titre et que j'ai joué avec de nombreux futurs membres du Hall of Fame.

Mais je me suis vraiment intégré à la Dub Nation, je me suis immergé en elle tout au long de mon aventure ici. C'est vraiment spécial de voir que j'ai reçu de l'amour en retour", a apprécié Jordan Poole face à la presse.

Un retour chaleureux mérité pour Jordan Poole, membre essentiel du sacre en 2022. A lui désormais de tourner la page des Warriors pour écrire la suite de sa carrière.

Warm welcome for Jordan Poole 🙌 pic.twitter.com/jbbwmtn1qa — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 23, 2023

Jordan Poole, Steve Kerr aurait aimé une meilleure fin