Jordan Poole va bien et a été très bon contre les Lakers

Les Warriors se sont inclinés devant les Lakers en pré-saison, malgré un Jordan Poole inspiré et visiblement bien remis de l'incident avec Draymond Green.

Jordan Poole n'a pas l'air traumatisé, loin de là. Au lendemain des excuses publiques de Draymond Green et pour son premier match depuis l'incident entre eux mercredi, Poole a rejoué avec les Warriors, sans séquelle physique ni mentale.

Le jeune arrière de Golden State ne s'est pas encore exprimé sur l'affaire ou sur le mea culpa de son agresseur, mais sa prestation face aux Los Angeles Lakers en pré-saison est plutôt de nature rassurante. On se dit que s'il avait été toujours très affecté, il aurait demandé à la franchise du temps hors de l'équipe ou été mis en retrait le temps de digérer la chose.

Les Warriors ont perdu (124-121), mais Jordan Poole était titulaire et a fini meilleur marqueur de son équipe avec 25 points, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre à 10/19 en 23 minutes. L'ancien universitaire de Michigan a en plus réussi quelques actions spectaculaires qui poussent à supposer qu'il va plutôt bien.

goodness, Jordan Poole. too smooth on NBA TV. pic.twitter.com/WyzhIk8kvk — NBA (@NBA) October 10, 2022

C'est lorsque les titulaires des champions NBA en titre sont sortis que les Lakers en ont profité pour prendre les devants. Eux avaient laissé au repos LeBron James, Russell Westbrook et Patrick Beverley. Pas Anthony Davis, qui a claqué 28 points en montrant un visage résolument offensif et encourageant. Kendrick Nunn, qui disputera enfin ses premières minutes officielles sous le maillot des Lakers cette saison, a ajouté 21 points en sortie de banc.

En ce qui concerne Draymond Green, rappelons qu'il a décidé - en accord avec la franchise - de se tenir à l'écart du groupe jusqu'à nouvel ordre. Il espère néanmoins pouvoir le réintégrer d'ici le premier match de la saison, le 18 octobre prochain, à nouveau contre les Lakers.

