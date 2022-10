Jordan Poole, les Warriors bien embêtés avec le contrat de Tyler Herro ?

Le contrat signé par Tyler Herro au Miami Heat pourrait compliquer les négociations entre Jordan Poole et les Golden State Warriors.

Comme tous les membres de sa génération, Jordan Poole se trouve éligible à une prolongation jusqu'au 17 octobre prochain. Et les Golden State Warriors ont bel et bien l'intention d'amorcer des discussions avec le jeune talent pour potentiellement le conserver sur le long terme.

Alors qu'une rencontre entre les deux camps aura lieu après la présaison à Tokyo, elle pourrait se révéler compliquée. Pourquoi ? A cause de Tyler Herro ! En effet, le jeune homme a obtenu un joli contrat au Miami Heat : 130 millions de dollars sur 4 ans.

Et problème pour les Dubs, Poole risque de s'appuyer sur ce deal dans les discussions. Surtout que dans le même temps, plusieurs dirigeants de la NBA surveillent avec attention cette situation. Selon The Athletic, certains observateurs estiment que le Warrior aura un développement plus important qu'Herro.

Une tendance pour l'été prochain, où Poole sera agent libre protégé sans un accord avec Golden State. Et à ce moment-là, il pourrait donc recevoir des offres... pour le maximum ! Pour le retenir à un prix "correct", les Warriors ont donc un intérêt à le convaincre dès maintenant.

Pour avoir une place dans le projet Golden State sur le long terme, Jordan Poole sera-t-il prêt à un "sacrifice" financier ? Un accord à 100 millions de dollars fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines.

