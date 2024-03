Jrue Holiday, un avenir déjà tracé avec les Celtics ?

Le 1er octobre dernier, les Boston Celtics ont réussi à mettre la main sur Jrue Holiday. Envoyé par les Milwaukee Bucks aux Portland Trail Blazers le 27 septembre, le meneur a rapidement été récupéré par la franchise du Massachussetts.

A l'époque, Boston a accepté de sacrifier Robert Williams, Malcolm Brogdon et deux picks au premier tour de la Draft NBA. Autant le dire tout de suite, les Celtics n'ont pas payé un tel prix pour seulement "un an" du joueur de 33 ans, potentiellement en fin de contrat au terme de la saison.

En effet, Holiday dispose d'une "player option" pour 2024-2025 à 37 millions de dollars, qu'il ne devrait pas activer. Toujours performant, l'ex-membre des Philadelphia Sixers va chercher à obtenir un joli contrat sur plusieurs années.

Et selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les deux parties pourraient rapidement trouver un terrain d'entente. A partir du 1er avril, plusieurs contraintes vont sauter par rapport aux négociations d'une prolongation (la Ligue a mis en place des restrictions sur les six premiers mois après un trade).

Il existe ainsi, chez les Celtics et chez Holiday, une envie commune de s'entendre le plus vite possible. Potentiellement avant même la fin de la saison régulière ?

Jrue Holiday n’a toujours pas digéré l’attitude des Bucks