Jrue Holiday n’a toujours pas digéré l’attitude des Bucks

Le 27 septembre dernier, les Milwaukee Bucks ont réalisé un gros coup avec l'arrivée, via un trade, de Damian Lillard. Dans le cadre de ce deal, Jrue Holiday a pris la direction des Portland Trail Blazers. Avant de finir aux Boston Celtics 4 jours plus tard.

Sportivement, le meneur de 33 ans a été plutôt heureux. Il a eu le bonheur de rebondir au sein de l'une des meilleures équipes de la NBA. Cependant, l'ex-joueur des Phiadelphia Sixers ne l'a jamais caché : il n'a pas apprécié l'attitude des Bucks.

En effet, Holiday n'a pas été prévenu en amont de cette opération.

"Je faisais une sieste, j'ai vu un message, j'ai vu un appel du GM et je me suis dit : 'je vais le rappeler juste après', j'étais vraiment dans ma sieste. Ensuite, deux secondes plus tard, mon agent m'appelle également.

Donc je réponds et il me demande : 'est-ce que tu as parlé avec lui ?'. Et il me dit : 'bon, tu viens d'être échangé, donc tu devrais probablement le rappeler'. J'étais dans un état de choc car franchement, tu peux au moins me le dire 24 heures à l'avance, pas 5 minutes...

Nous avons gagné ensemble. J'ai gagné là-bas", a raconté Jrue Holiday pour le podcast de Draymond Green.

Il se dit que les Bucks ont gardé le secret pour deux raisons. Tout d'abord, pour se protéger dans l'hypothèse d'un échec des négociations. Puis pour éviter de mettre Giannis Antetokounmpo, très proche de Jrue Holiday, dans une situation inconfortable.

Mais forcément, le champion NBA 2021, qui pensait finir sa carrière à Milwaukee, conserve une amertume compréhensible.

Jrue Holiday ne pouvait pas espérer mieux que les Celtics