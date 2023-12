Jrue Holiday ne pouvait pas espérer mieux que les Celtics

Il ne s'agit pas d'un secret, Jrue Holiday a connu un été animé. Sans aucun avertissement de la part des Milwaukee Bucks, le meneur a pris la direction des Portland Trail Blazers dans le cadre du trade de Damian Lillard.

Rapidement, les Blazers ont pris la décision de le mettre sur le marché pour récupérer des atouts supplémentaires. Et le vétéran de 33 ans a donc débarqué aux Boston Celtics. Une superbe opportunité pour lui afin de continuer de jouer pour le titre NBA.

Jusqu'à maintenant, cette expérience se révèle particulièrement positive avec le meilleur bilan de la Ligue pour les Celtics.

"Nous pouvons jouer petit ou grand. Nous avons d'excellents joueurs de banc qui peuvent changer le match à tout moment. Et ils pourraient d'ailleurs être titulaires dans d'autres équipes. JT et JB forment un bon tandem depuis longtemps et ont atteint les finales NBA.

Ils ont envie de gagner un titre. Al Horford a toujours été un point d'ancrage. Ils me donnent les meilleures chances de gagner", a analysé Jrue Holiday pour Andscape.

Déjà sacré aux Bucks, Jrue Holiday a encore faim. Et effectivement, sur le papier, il ne pouvait pas espérer une meilleure équipe pour s'offrir une seconde bague de champion.

Jrue Holiday a un regret sur son départ des Bucks…