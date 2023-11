Jrue Holiday a un regret sur son départ des Bucks…

L'été dernier, Jrue Holiday a été envoyé par les Milwaukee Bucks aux Portland Trail Blazers lors du trade pour Damian Lillard. Et dans la foulée, le meneur a pris la direction des Boston Celtics. La nuit dernière, le joueur de 33 ans a retrouvé son ancienne équipe avec une victoire (119-116) à la clé.

Sans surprise, l'ancien élément des New Orleans Pelicans a mal vécu la fin de son histoire avec les Bucks. Pourquoi ? Car Holiday n'avait pas été prévenu en amont d'un possible départ. Et il aurait aimé être au courant de cette situation.

"Si j'en veux aux Milwaukee Bucks ? Non. Je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc je ne peux pas être en colère par rapport à ça. Mais un avertissement, sur la réalité de la situation, aurait été cool.

Mais à part cela, je suis dans la meilleure position possible pour les affronter, c'est-à-dire dans la meilleure équipe de l'Est et, je l'espère, dans la meilleure équipe de la Ligue", a relativisé Jrue Holiday face aux médias.

Sur le plan sportif, Jrue Holiday a effectivement eu le droit à un rebond de rêve. Avec les Boston Celtics, il peut nourrir de grandes ambitions.

Jrue Holiday, le numéro 4 aux Celtics en hommage à Isaiah Thomas