Jrue Holiday, you’re the real DPOY

« Le meilleur défenseur de son époque. » Ou encore « le meilleur défenseur de la ligue. » Les mots viennent de la bouche de joueurs reconnus comme Kevin Durant, Damian Lillard ou Andre Iguodala. Demandez aux attaquants les plus prolifiques le joueur qui leur pose le plus de problèmes en défense. C’est toujours le même nom qui revient : celui de Jrue Holiday.

Marcus Smart est peut-être le DPOY cette saison. Parce qu’un trophée, c’est aussi une histoire. Celle de la superbe deuxième moitié d’exercice des Boston Celtics, franchise mythique exceptionnelle depuis le début de l’année 2022 et finalement deuxième à l’Est en s’appuyant sur la défense la plus efficace du championnat. Une défense drivée par Smart, l’âme de ce groupe. KD s’est cassé les dents sur cette défense. Giannis Antetokounmpo souffre aussi par moments.

Pas de scandale pour la récompense. Mais le meilleur défenseur en NBA, ça reste Holiday. Une réputation à laquelle il a encore une fois fait honneur lors du Game 5 décisif mercredi soir. Le vétéran a d’abord bloqué Smart par derrière à 7 secondes du buzzer. Un contre aussi dingue que clutch. Quelques instants plus tard, il lui prenait la balle pour sceller la victoire et le comeback des Milwaukee Bucks (110-107).

Les champions en titre ont remonté 14 points dans les 10 dernières minutes pour s’imposer à l’extérieur afin de prendre l’avantage 3-2 dans la série la plus disputée des playoffs jusqu’à présent. Et leur meneur y est pour beaucoup.

« Demandez à n’importe quel joueur, n’importe quel coach, ils vont diront que Jrue Holiday est un winner », confie Mike Budenholzer.

Hell yeah. En plus de ses deux actions défensives cruciales, il s’est aussi montré décisif en attaque en inscrivant 24 points. Dont le panier à trois-points pour égaliser à 105 partout à 43 secondes du buzzer. Il a ajouté 8 rebonds et 8 passes. Mais au-delà des statistiques, c’est son attitude qu’il faut souligner. Il n’a jamais paru autant en confiance.

« Il s’épanouit », remarque son coéquipier Giannis Antetokounmpo, auteur de 40 points. « J’adore Jrue. Il donne toujours tout pour l’équipe. Il fait toujours les efforts. Nous sommes très similaires, lui et moi. On s’en fout des à-côtés. On est juste là pour gagner. »

Eux sont là, mais pas Khris Middleton, habituel lieutenant du MVP grec qui s’est blessé au genou. Son forfait a sans doute poussé plusieurs experts, journalistes ou passionnés à sous-estimer cette équipe des Bucks. Peut-être en oubliant un peu trop vite que Milwaukee pouvait encore s’appuyer sur deux stars.

Jrue Holiday n’est plus tout à fait le même depuis qu’il a une bague. Effectivement, il s’épanouit. Et offensivement, il a su hausser son niveau depuis en l’absence de Middleton. Il se retrouve contraint de jouer un jeu qui n’est pas tout à fait le sien, en prenant des tirs qui ne lui correspondent pas toujours. 9 sur 24 la nuit dernière. Mais avec le panier primé qui fait la différence. 19,1 points depuis le début des playoffs, en plus de sa défense de fer. Un vrai All-Star. Un pur DPOY. Mieux encore, un champion.

