Jrue Holiday décroche le jackpot aux Bucks, une prolongation inattendue !

Jrue Holiday joue le meilleur basket de sa carrière en ce moment. Alors les Milwaukee Bucks l’ont récompensé avec un nouveau contrat. Et pas pour n’importe quel montant. Le meneur, débarqué dans le Wisconsin via un trade lors de la dernière intersaison, a signé pour 135 millions sur quatre ans. Le deal peut même atteindre 160 millions si les différents bonus sont validés. Le vétéran disposera également d’une option sur la saison 2024-2025.

« Je suis un joueur des Bucks à vie », confiait l’intéressé après coup. « Jrue est l’un des meilleurs arrières de la ligue et nous sommes très heureux de signer cette extension », ajoutait le GM Jon Horst.

Les Bucks sont certainement meilleurs avec Jrue Holiday. Il leur apporte du scoring, de la création et surtout de la défense en plus de son expérience. Il est l’un des rares joueurs à compiler plus de 16 points, 4 passes et 1,5 interception cette saison. Il compile même 17 points, 4,6 rebonds, 5,4 passes, 50% aux tirs, 39% à trois-points et 1,8 steal. Sa présence peut même donner une toute autre dimension à Milwaukee en playoffs.

Jrue Holiday a pris les clés des Bucks en l’absence du patron

Le timing du deal reste intrigant. Les dirigeants n’avaient pas forcément de raison d’être pressés. Jrue Holiday pouvait certes tester le marché cet été, en renonçant à sa dernière année de contrat, mais les Bucks auraient eu l’occasion de lui offrir le même contrat. Avec au moins un peu plus de recul et une campagne de playoffs dans les jambes. Histoire de voir ce que ça donne. Mais ils n’ont pas voulu attendre.

Leur trio de stars, avec Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, est maintenant sécurisé pour plusieurs saisons. Mais au prix fort ! Si Middleton reste à Milwaukee en 2023, les trois joueurs représenteront 120 millions de dollars dans la masse salariale. Sans même compter les bonus. C’est lourd. Très lourd. Surtout s’ils venaient à échouer près du but. Mais les cadres sont maintenant assurés pour plusieurs saisons et c’est une donnée très importante pour un petit marché comme celui du Wisconsin.