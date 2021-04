Jrue Holiday a pris les clés des Bucks en l’absence du patron

Malgré l'absence de Giannis Antetokounmpo, touché au genou, les Milwaukee Bucks ont dominé les Sacramento Kings (129-128). Une courte victoire obtenue grâce à la superbe performance de Jrue Holiday. En l'absence de son leader, le meneur de jeu n'a pas eu peur de prendre ses responsabilités.

Comme à ses plus belles heures aux New Orleans Pelicans par le passé, il a ainsi pris les choses en mains. Toujours aussi bon sur le plan défensif, il a été également omniprésent en attaque. Avec 33 points (record cette saison), 11 passes décisives et 7 passes décisives, le joueur de 30 ans a porté son équipe.

"Quand Giannis est présent, il se trouve toujours dans la peinture et exerce une grosse pression en défense. Quand il ne joue pas, comme ce soir, je fais mon maximum pour faire la même chose. Je veux avoir faire des actions pour les autres gars. Du coup, je peux profiter de la moindre opportunité pour attaquer le panier", a confié Jrue Holiday face à la presse.

Sans Antetokounmpo et avec un Khris Middleton maladroit (4/16 aux tirs), Jrue Holiday a assumé son rôle. Dans le money-time, il n'a pas eu peur d'insister. Malgré quelques ratés, il n'a jamais rien lâché et a finalement été déterminant pour offrir la victoire à Milwaukee. Un lieutenant très solide pour le Greek Freak.

