Jrue Holiday prolonge avec les Celtics pour 135 millions

Jrue Holiday va pouvoir attaquer les playoffs sereinement, sans grandes interrogations autour de son avenir proche en NBA. En effet, les Boston Celtics et les représentants du joueur ont trouvé un accord concernant une prolongation de contrat à hauteur de 135 millions sur quatre ans. Le vétéran décline donc son option sur la saison 2024-2025 pour être lié jusqu’en 2028 avec la franchise du Massachusetts.

Une extension qui va alourdir encore un peu plus la masse salariale des Celtics même si elle permet aussi à l’équipe de faire des… économies, dans le sens où Holiday aurait pu signer un deal encore plus onéreux au moment de la Free Agency, soit cet été, soit le suivant. La volonté de signer un nouveau contrat maintenant démontre un engagement mutuel entre le joueur et l’équipe dans laquelle il a été envoyé lors de la dernière intersaison après avoir été sacrifié par les Milwaukee Bucks pour faire venir Damian Lillard dans le Wisconsin.

La production de l’ancien All-Star a chuté depuis – logiquement vu le talent autour – mais il n’a jamais été aussi adroit de loin. Notamment dans les corners, où il convertit 62% de ses tentatives cette saison. Du jamais vu depuis 25 ans sur un tel volume. Jrue Holiday tourne à 12,5 points, 5,4 rebonds et 4,9 passes cette saison.

La prolongation témoigne de la volonté des dirigeants de conserver l’ossature forte d’un groupe qui a gagné 62 des 79 matches disputés jusqu’à présent. Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Derrick White et maintenant Holiday sont tous sous contrat au-delà de cette saison. Ils peuvent maintenant partir en mission pour aller chercher une bague.

