Jrue Holiday, la liste de ses préférences

Sur le marché, Jrue Holiday s’impose actuellement comme le joueur le plus convoité. Dans le cadre du deal XXL pour Damian Lillard, le meneur a été envoyé par les Milwaukee Bucks aux Portland Trail Blazers. Mais il ne figure bien évidemment pas dans les plans de la franchise de l’Oregon, lancée dans une reconstruction.

Par contre, l’ex-joueur des New Orleans Pelicans représente un magnifique atout pour les Blazers. Car tous les prétendants au titre NBA ont un intérêt pour un talent de la trempe d’Holiday. A 33 ans, le natif de Los Angeles pourrait influer sur sa situation grâce à son contrat : il peut être libre dès l’été prochain.

Ainsi, selon les informations du Miami Herald, il a déjà défini ses destinations préférentielles. On retrouve le Miami Heat, les Clippers, les Lakers, les Boston Celtics, les Chicago Bulls et les Philadelphia Sixers. A l’exception des Bulls, on parle uniquement de candidats sérieux pour la victoire finale.

Désormais une question va se poser : quel tarif de la part des Blazers pour Holiday ? Avec l’énorme concurrence sur ce dossier, Portland devrait se contenter de faire grimper les enchères pour obtenir la meilleure offre possible.

Et les équipes, surtout celles appréciées par Jrue Holiday, ont un intérêt à rapidement s’activer.

Les gagnants et perdants du trade de Damian Lillard