JO 2024 : Team USA fait le pressing pour Jrue Holiday

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant et... Jrue Holiday. Si le pedigree du nouveau meneur des Boston Celtics n'est pas aussi impressionnant que celui des MVP cités, il est néanmoins tout aussi convoité par Team USA dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Selon Adrian Wojnarowski, Grant Hill, le directeur de la sélection américaine, et Steve Kerr, le coach, espèrent vraiment pouvoir compter sur le vétéran lors de la prochaine compétition FIBA. Ils sont convaincus que sa défense, son leadership et son expérience sont des clés pour gagner la médaille d'Or dans la capitale française.

Le joueur de 33 ans n'a pas donné son accord pour l'instant et il a évidemment encore du temps pour prendre sa décision. Il avait déjà fait partie de l'aventure victorieuse en 2021, à Tokyo, lorsque le Team USA avait battu la France en finale. Les Etats-Unis ont fini à la quatrième place de la dernière Coupe du Monde depuis et ils entendent débarquer avec une équipe massive aux JO. Wojnarowski tient tout de même à souligner que les dirigeants de l'équipe ne vont pas inviter tous les All-Stars qui se porteront volontaire, ce qui semble montrer l'envie de construire un groupe cohérent.