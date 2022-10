Juhann Begarin et Ismaël Kamagate sont en bonne voie pour rejoindre la NBA l’année prochaine, d'après leur coach Will Weaver.

Si Victor Wembanyama a préféré les Metropolitans au Paris Basketball, le club de la capitale reste une véritable pépinière. Juhann Begarin et Ismaël Kamagate, déjà draftés en NBA, espèrent notamment passer un cap cette saison pour rejoindre la grande ligue l’année prochaine. À en croire leur coach, le projet est en bonne voie.

Juhann Begarin, déjà "un joueur NBA" selon son entraîneur

Pour son premier match de la saison, à Roland-Garros contre l’AS Monaco, Begarin n’est passé qu’à un point de son record en carrière. Ses 28 points à 10-16 au tir ont énormément aidé son équipe à garder la face contre les premiers du championnat. Selon son entraîneur Will Weaver, passé par les 76ers, les Nets et les Rockets, l’arrière a le talent de jouer aux États-Unis.

"Begs est un joueur NBA. Un jeune joueur NBA, avec une grande marge de progression. Mais on voit dans un match comme celui-ci l’intensité physique, l’explosivité et le sang-froid qui lui ont permis d’être recruté par l’une des meilleures équipes du monde. Le Paris Basketball est un endroit dans lequel il peut apprendre et s’améliorer pour rejoindre les Celtics et avoir un impact quand il le fera. […] Les gens à Paris et en France devraient profiter de le regarder jouer tant qu’ils le peuvent", prévient le coach.

En Summer League, cet été, Juhann Begarin s’est montré sous son meilleur jour. Il a affiché des moyennes de 18,2 points, 5,4 rebonds et 1,8 interception avec Boston, où il a été drafté en 2021, en 45e position. Pas assez mature pour rejoindre les derniers Finalistes NBA, il continue de prendre de l’expérience en France.

Le joueur de 20 ans doit encore travailler sur plusieurs aspects de son jeu, dont son tir à trois points, pour se faire une place dans la grande ligue. "Il est plus imposant que les extérieurs et plus rapide que les intérieurs. Il doit continuer d’apprendre à identifier où est son avantage", souligne également Will Weaver.

À Roland-Garros, atmosphère inédite pour le Paris Basketball et Monaco

Ismaël Kamagate, de belles promesses

Sélectionné en 46e position par Denver, Ismaël Kamagate espère lui aussi se frayer un chemin vers les États-Unis. À 21 ans, le pivot de 2,11 m dispose d’un potentiel intrigant. Élu meilleur défenseur de Betclic Élite l’année dernière, sa combinaison taille-mobilité et son sens du contre semblent avoir piqué la curiosité des Nuggets.

Comme de nombreux prospects européens — à plus forte raison dans une équipe si compétitive —, l’intérieur a été renvoyé dans son club pour finir sa préparation. D’après l’entraîneur de Paris, son évolution est à la hauteur des attentes de la NBA.

"Ismaël est un joueur qui fait la différence. C’est un genre de joueur très rare en Europe, il est exceptionnellement impactant dans sa pose d’écrans, ses pick and rolls, au rebond offensif et c’est un game changer défensivement. Son impact ne peut pas être mesuré par ses points et les tirs qu’il a réussis. […] Je sais que les Nuggets sont très satisfaits des progrès qu’il fait", assure Will Weaver.

Mal engagé dans sa saison avec un bilan de 0-5, le Paris Basketball peut au moins se réjouir pour ses jeunes. Si la route s'annonce sinueuse, Juhann Begarin et Ismaël Kamagate pourraient éventuellement trouver une place dans un roster NBA l’année prochaine. La marche est certes très haute, mais pas insurmontable.