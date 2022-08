Julius Randle, la position du Jazz d’ores et déjà connue

Lors des discussions entre le Utah Jazz et les New York Knicks pour Donovan Mitchell, le nom de Julius Randle a été écarté.

Les discussions entre les New York Knicks et le Utah Jazz ont repris pour un trade de Donovan Mitchell. Mais grâce à la concurrence des Washington Wizards et des Charlotte Hornets, la franchise de Salt Lake City ne devrait pas baisser ses exigences. Et le nom de Julius Randle ne se trouve déjà plus dans les discussions !

En effet, d'après les informations du consultant d'ESPN Stephen A Smith, le Jazz ne veut pas entendre parler de l'intérieur. En difficulté l'an dernier, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers n'incarne pas une option pour l'avenir d'Utah.

A l'inverse, RJ Barrett serait la cible prioritaire de Danny Ainge, qui réclamerait aussi 6 choix au premier tour de Draft. Un prix très élevé, mais qui correspond aux attentes du Jazz après le récent trade de Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves.

Problème, le Canadien a été récemment présenté comme intouchable aux Knicks. Tout comme Mitchell Robinson. Mais est-ce possible de satisfaire les exigences XXL d'Utah avec une telle position ? En l'état, on serait plutôt tenter de dire non.

Mais la situation s'éternise, notamment à l'approche du training camp, le Jazz pourrait éventuellement faire des concessions. Sauf pour Julius Randle visiblement...

