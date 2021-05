Julius Randle réalise une excellente saison avec les New York Knicks. Sans le moindre doute, l'intérieur s'impose comme l'homme fort de l'actuel 4ème de la Conférence Est. All-Star cette saison, l'ancien des Los Angeles Lakers a ainsi clairement passé un cap.

Au point de se mêler à la lutte pour le MVP ? Il s'agit de l'avis de son coach Tom Thibodeau, qui a évoqué une saison "digne d'un MVP" pour son joueur. Et de son côté, le joueur de 26 ans se sent comme un candidat légitime.

"Bien sûr, je ne vais pas me cacher. Pour moi, il s'agit de s'améliorer de match en match, de s'améliorer en tant que joueur. Je ne me concentre pas là-dessus. Les éloges sont évidemment plaisantes et tout, mais je ne suis pas concentré sur ça.

Tout ce qui m'importe, c'est de m'améliorer, de continuer à mener l'équipe de match en match. Notre équipe, je sens que nous pouvons rivaliser avec n'importe qui", a ainsi insisté Julius Randle pour le New York Post.