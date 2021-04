Julius Randle dévoile la vraie raison de son éclosion

23,6 points, 10,5 rebonds, 6,1 passes décisives de moyenne. Sans le moindre doute, Julius Randle réalise la meilleure saison de sa carrière. Avec ses performances, l'intérieur des New York Knicks s'impose d'ailleurs comme l'un des sérieux prétendants pour le titre de MIP (Most Improved Player).

Devenu All-Star, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers a clairement passé un cap. Mais plutôt que d'insister sur ses progrès individuels, le talent de 26 ans a tenu à mettre en avant la montée en puissance de son équipe.

"Honnêtement, c'est surtout par rapport à l'équipe. Avec Thibs, nous parlons de ça tout le temps. Devant l'équipe, Thibs l'a toujours dit : quand une équipe joue bien, tous les joueurs en profitent. Nous jouons bien en tant qu'équipe.

Et dans ce groupe, les gars me permettent d'être à ce niveau. De mon côté, je fais aussi mon maximum pour rendre les autres meilleurs. Il faut vraiment rendre un hommage à notre équipe. Nous devons continuer comme ça", a confié Julius Randle pour le New York Post.